„Wir freuen uns sehr für Rowan. Er hat in jedem Spiel bis zum letzten Punkt gekämpft und eine tolle Leistung abgeliefert“, sagte PSC-Trainer Hen-drik Vössing, der ebenfalls vor Ort war, um Rowan Damming, Lea-Iris Murrizi und Dennis Welte zu betreuen.

Damming spielte sich in dem 128er Feld der U19-Jungen bis ins Halbfinale vor, in dem er dem Engländer Jonah Bryant knapp mit 1:3 (13:11, 13:15, 9:11, 9:11) unterlag. „Ich habe bis zum Ende gekämpft und alles getan, was ich konnte. Es war leider nicht genug, um zu gewinnen. Aber ich bin sehr stolz auf meine Performance“, sagt der Jungprofi, der seit eineinhalb Jahren auch für den PSC in der Bundesliga aktiv ist.

Lea Murrizi und Dennis Welte gewannen jeweils ihre Auftaktspiele, hatten danach aber stärkere Gegner und verloren die folgenden Partien. Sie landeten auf den Rängen 52 und 58. „Lea und Dennis haben wertvolle Erfahrungen gesammelt, auch im Hinblick auf die nächsten großen Turniere wie die Weltmeisterschaft im August und auch die Dutch oder German Junior Open“, erklärte Vössing.

An diesem Wochenende steht für Murrizi und Welte der nächste Höhepunkt auf dem Programm: Bundestrainer Simon Rösner lädt zum Jugend-Nationalmannschaftslehrgang in den Ahorn-Sportpark, bei dem die beiden Bewohner des Sportinternats Paderborn gemeinsam mit ihren sieben Nationalmannschaftskollegen drei Tage trainieren.

Zudem findet am Sonntag, 15. Januar, von 10.30 Uhr an die 3. NRW-Jugendrangliste statt, bei der die PSC-Jugend mit Fabian Bach, Taner Diler, Colin Fiebig, Marius Gehrken, Mattis Heißenberg, Fabian Igelbrink, Niclas Schwarz und Paul Schweizer antritt.