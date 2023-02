Squash-DM: Paderborner Raphael Kandra und Saskia  Beinhard verteidigen ihre Titel

Mit der Bestätigung der Setzliste und zwei für den Paderborner SC prestigeträchtigen Finalsiegen sind die 48. Deutschen Einzelmeisterschaften im Squash zu Ende gegangen. Raphael Kandra und Saskia Beinhard verteidigten in Hamburg ihre Titel.

In den Hamburger Finals Yannik Omlor (3:2) und Maya Weishar (3:1) geschlagen

Im Hamburger Glascourt holte sich Raphael Kandra am Sonntag in einer mitreißenden Neuauflage des Vorjahresfinales mit einem umkämpften 3:2 (11:8, 11:8, 9:11, 8:11, 11:8)-Sieg über Yannik Omlor (Black & White RC Worms) seinen fünften Titel in Folge.