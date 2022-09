Welte siegt, Murrizi Zweite

Dennis Welte und Lea-Iris Murrizi vom Paderborner Squash Club (PSC) sind erfolgreich in die neue Saison gestartet und haben bei der 1. DSMP DSQV Squash Junior Open 2022/23 in Nürnberg Medaillen geholt.

Squash-Talente des Paderborner SC feiern in Nürnberg gelungenen Saisonauftakt

Dennis Welte (vorne) hat bei den 1. DSMP DSQV Squash Junior Open 2022/23 in Nürnberg seine starke Form unter Beweis gestellt.

Welte schaffte in der Leistungsklasse 1 einen Start-Ziel-Sieg als topgesetzter Spieler: Dem 18-jährigen Schüler des Reismann-Gymnasiums gelang mit Siegen gegen Yanic Strupat (Bargteheider SC), Finn-Lennart Koch (TSC Heuchelhof) und Youssef Elgammal (1. SC Kempten) der Sprung in das Finale. Hier gewann er gegen den amtierenden Deutschen Jugend-Einzelmeister U17 und Nationalmannschaftskollegen Fabian Igelbrink (SC Hasbergen) mit 11:8, 11:6, 7:11, 11:7.

Murrizi wurde erst im Finale von ihrer Nationalmannschaftskollegin Maya Weishar (TSC Heuchelhof) in drei Sätzen gestoppt (12:14, 4:11, 3:11). Zuvor hatte sie sich gegen Lea Braun (SI Stuttgart) und Mariam Ayad (Darmstädter SC) souverän durchgesetzt. Kaja Sorgatz, die im Viertelfinale der späteren Siegerin unterlag, wurde Siebte und Victoria Leifels landete auf Platz 13.

Bei den Jungen in der LK1 kam Paul Schweizer auf Rang neun, Marius Gehrken wurde Elfter und Fabian Bach schloss auf Position 14 das Turnier ab. Mattis Heißenberg wurde in der LK 2 Zwölfter und Colin Fiebig in der LK 3 Siebter. Eduard Weirich landete auf dem elften Platz, Taner Diler wurde Vierter bei den Jungen U13.