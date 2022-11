SSV Elsen geht mit Aufwind ins „Heimspiel“

Paderborn

Im Basketballtempel wird am Wochenende scharf geschossen. Der SSV St. Hubertus Elsen richtet am Samstag und Sonntag in der Paderborner Maspernhalle seinen Heimkampf in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord aus. Es ist der erste Wettkampf für die Elsener, nachdem sie vor zwei Wochen den Bundesliga-Rekord pulverisiert und mit 1993 von 2000 möglichen Ringen neue Maßstäbe gesetzt haben.

Von Jörg Manthey