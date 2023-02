SV Heide betreibt Chancenwucher

Der Tabellenletzte aus Steinhagen ging dabei schon früh durch ein Eckballtor in Führung. Im Anschluss daran übernahm allerdings Heide die Kontrolle über das Spiel und vergab zahlreiche Hochkaräter.

In der 23. Minute scheiterte Gianluca Mazza aus spitzem Winkel am Torwart und nur fünf Minuten später verlor Kapitän Marwin Nowakowski sein Duell gegen den gegnerischen Keeper, bevor Darwin Lange aus nur fünf Metern übers Tor schoss. Nach einer Doppelchance kurz vor der Pause durch Robin Ens, als der Ball nur knapp auf der Linie geklärt werden konnte, folgte nach dem Seitenwechsel schon in der 50. Minute die nächste große Gelegenheit, als der Ball knapp am langen Pfosten vorbeiging.

Heides Trainer Björn Schmidt ärgert sich über die unglückliche Niederlage: „Nach dem erlösenden 1:1 wollten wir zu viel und haben uns dann noch einen unglücklichen Konter gefangen, woraufhin die Steinhagener nur noch verteidigten. Wir haben nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten und müssen uns nun neu fokussieren. Nach dem Chancenwucher wird im Training jetzt auf jeden Fall viel aufs Tor geschossen.“ Den Ausgleichstreffer erzielte nach Pass in die Tiefe aus spitzem Winkel Gianluca Mazza (75.), bevor man nur fünf Minuten später erneut in Rückstand geriet. Schmidt erwartet nach dem misslungenen Auftakt eine schwere zweite Saisonhälfte.

So spielten sie

Heide: Tepper – Henke, Kawakbi, Jakobsmeyer (68. Cramer), Millard (46. Brahimi) – Engelbrecht, Ens (68. Freitag), Lange, Nowakowski, Franz (68. Cesa), Mazza

Tore: 0:1 Valjarevic (12.), 1:1 Mazza (75.), 1:2 Meren (80.)