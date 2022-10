SV Heide Paderborn plant den Silvester-Cup

Der Hauptsponsor hat seine Zusage gegeben, die Halle ist bei der Stadt Paderborn gebucht, die Einladungen an die Vereine gehen in den nächsten Tagen raus. Das heißt: Die Voraussetzungen, dass der SV Heide Paderborn die 33. Auflage des Silvester-Cups um den Preis der Sparkasse Paderborn nach zweijähriger Pause vom 28. bis 30. Dezember 2022 ausrichten wird, sind gegeben.

„Wir planen den Silvester-Cup so, wie er zuletzt 2019 über die Bühne gegangen ist. Also mit 32 Mannschaften in acht Gruppen. An den ersten beiden Tagen finden die Vorrundenspiele statt, am dritten Tag Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale“, teilte Thomas Dreßler auf Anfrage mit.