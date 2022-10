SV Heide will wieder jubeln

Am zwölften Spieltag der Fußball-Landesliga haben der SCV Neuenbeken (gegen Lohe) und der SV Heide Paderborn (gegen Detmold) die Chance auf den zweiten Heimsieg der Saison. Die DJK Mastbruch tritt auswärts beim TuS Tengern an.

SV Heide Paderborn - Post TSV Detmold (So., 15 Uhr). Zwar steht der SV Heide nach elf Spieltagen mit nur einem Sieg auf dem vorletzten Platz, aber deswegen lässt dort niemand den Kopf hängen oder kommt Hektik auf. „Wir haben zuletzt bei der knappen 0:1-Niederlage beim Spitzenreiter Nieheim gezeigt, dass wir in dieser Liga absolut wettbewerbsfähig sind und uns nicht zu verstecken brauchen“, meint SVH-Trainer Björn Schmidt. „Ich sage es der Mannschaft schon gebetsmühlenartig, dass sich durch harte Arbeit, Hingabe und Demut der Erfolg früher oder später einstellen wird. Nein: muss“, erklärt Schmidt sein Mantra. Natürlich dürfe sich der Erfolg gerne schon gegen Detmold ereignen. Die Statistik spricht jedenfalls dafür. In drei Begegnungen seit 2018 hat Heide dreimal gewonnen. Allerdings dürften die Gäste in der laufenden Saison nach zuletzt zwei Niederlagen extra hochmotiviert sein, um ihre gute Tabellenplatzierung (aktuell Rang sechs) nicht weiter zu verspielen. „Wir werden jedenfalls weiter darauf achten, die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden, wobei wir offensiv ruhig etwas mehr riskieren dürfen“, hofft Schmidt auf eigene Tore.

TuS Tengern - DJK Mastbruch (So., 15 Uhr). Die starken Gegner für Mastbruch reißen nicht ab. Nachdem die DJK zuletzt den zuvor neunmal in Folge siegreichen Tabellenzweiten SC RW Maaslingen geschlagen hat, geht die Reise nun zum Fünften, den Westfalenliga-Absteiger aus Tengern. Mit einem weiteren Sieg könnte der Aufsteiger aus Mastbruch mit dem TuS in der Tabelle gleichziehen und sich da weiter festsetzen, wo DJK-Trainer Roberto Busacca gerne bis zum Saisonende stehen bleiben würde: in der oberen Hälfte des Tableaus. Mit neun Punkten aus den vergangenen fünf Spielen, in denen die DJK ungeschlagenen blieb, ist sie auf einem guten Weg. „Damit haben wir zusätzlich etwas Euphorie entfacht. Das Selbstvertrauen ist groß, die Stimmung sowieso. Wir wollen aus Tengern einen Punkt mitbringen“, sagt Busacca, der aktuell 23 Mann im Training hat, die allesamt „heiß“ auf die anstehende Partie sind. Dem Gegner das eigene Spiel aufzwingen, das ist die Marschroute der Mastbrucher auch diesmal. Tengern ist zwar offensivstark (30 Tore), aber hinten auch anfällig, wie 21 Gegentore zeigen.

SCV Neuenbeken - TuS Lohe (So., 15 Uhr). „The trend is your friend“, fällt Mario Cirrincione, Trainer des SCV Neuenbeken, spontan ein, wenn er an Lohe denkt. Mit 4:1 schlug der Tabellenzehnte aus Bad Oeynhausen am vergangenen Sonntag die Spvg Brakel, während fast zeitgleich der SCV in Kirchlengern mit einer richtig guten Leistung drei Punkte holte. Heißt, es treffen in dieser Begegnung zwei starke Mannschaften aufeinander, die bei bestem Fußballwetter ein tolles Spiel abliefern können. Dass Lohe auswärts erst einen Punkt geholt hat, interessiert Cirrincione nur wenig: „Lohe war am Anfang der Saison ähnlich wie wir nicht komplett besetzt, hat aber zuletzt ordentlich agiert. Daher sagt der aktuelle Tabellenplatz nicht viel aus. Ich habe Lohe vor der Saison zu den Geheimfavoriten gezählt und erwarte sie am Ende auch höher, als sie aktuell stehen.“ Lohes Stürmer Dominik Flaake hält Cirrincione für einen der besten Angreifer der Liga, zudem habe sich der TuS unter anderem mit dem gestandenen Westfalenliga-Spieler Adrian Mavretic sehr verstärkt.