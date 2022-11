Team Hämmerling TuS Sennelager meldet Mannschaft aus der 2. Tennis-Bundesliga ab

Für Außenstehende mag der Rückzug aus dem Profigeschäft der Bundesliga ein wenig überraschend kommen, doch der Paderborner Unternehmen hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass er zwar weiterhin als Sponsor zur Verfügung stehen werde, für die organisatorische und sportliche Durchführung des Spielbetriebs müssten jedoch andere Leute bereit stehen.

„Ich wollte mich schon im vergangenen Jahr komplett zurückziehen“, so der 65-jährige Paderborner, „was allerdings nicht möglich war. Hinzukommt, dass ich auch aus dem operativen Geschäft der Hämmerling Group ausscheiden werde. Nach 43 Jahren Unternehmensführung will ich mich mit zunehmenden Alter mehr meiner Familie widmen.“

Die Entscheidung der Abmeldung aus der 2. Tennis-Bundesliga hat Ralf Hämmerling nicht alleine getroffen, denn die vergangenen Jahre mit dem Hövelhofer Tennis-Club Blau-Weiß waren partnerschaftlich sehr erfolgreich, so dass gemeinsam dieses Vorgehen beschlossen wurde: „Natürlich haben wir viele Gespräche und personelle Überlegungen in jüngster Zeit mit dem Club-Team um Daniel Didier, dem 1. Vorsitzenden, geführt. Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, den Mannschaftsspielbetrieb der Herren des TuS Sennelager generell einzustellen.“

In der Regel, so schreibt es das DTB-Bundesliga-Statut vor, wird bei Rückzug die Mannschaft eine Klasse tiefer - in diesem Fall wäre es die Regionalliga - eingestuft. Doch darauf wird ebenfalls verzichtet, die Herrenmannschaft wird komplett vom Spielbetrieb abgemeldet.

Doch das Duo Hämmerling/Didier wolle aber auch in Zukunft auf internationalen Tennisspitzensport in Hövelhof nicht verzichten. Zumal die Anlage aufgrund der vorgenommenen Umbauarbeiten mit unter anderem dem Tribünenbau dafür bestens geeignet ist. Da der internationale ATP-Turnierkalender für das Jahr 2023 keinen Termin für ein ATP-Challenger hergibt, wolle man sich für 2024 beim DTB um einen Termin für ein Challenger-Turnier bemühen. „So lange wollen wir aber nicht warten“, sagt Ralf Hämmerling. „Wir werden im nächsten Jahr ein zweitägiges Einladungsturnier ausrichten.“ Terminlich ist das Wochenende 10./11. Juni oder 11./12. August vor dem Bundesliga-Start vorgesehen.

Eingeladen werden sollen sechs Spieler, die am Samstag gegeneinander antreten werden. Am Sonntag werden das Spiel um den dritten Platz und das Finale durchgeführt. . „Eingeladen wird auf jeden Fall mindestens ein internationaler Profi aus den Top 100 und dazu ein deutscher Spitzenspieler“, sagt Ralf Hämmerling. „Den in Hövelhof eingeschlagen Weg, Tennis-Spitzensport zu präsentieren, wollen wir weitergehen. In diesem Fall eben auf Turnierebene.“