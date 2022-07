Paderborn

Schauerwetter in der Hansestadt Bremen am Freitagnachmittag hat die Begegnung des zweiten Spieltags der 2. Tennis-Bundesliga Nord zwischen Gastgeber Bremer TC v. 1912 und dem Team Hämmerling TuS Sennelager in die Länge gezogen. Nach einer zweistündigen Regenunterbrechung während der Einzel dauerten die Doppel bis weit in den Abend hinein. 3:3 hieß es nach den Einzeln, 4:4 nach den ersten beiden Doppeln. Matteo Martineau und Antoine Cornut-Chauvinc verloren um 21.46 Uhr das spielentscheidende Match mit 4:6/4:6.

Von Agentur Klick