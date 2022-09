Titelverteidiger Paderborner SC steht im Endspiel

Paderborn

Bei den European Squash Club Championships im italienischen Riccione hält sich der Paderborner SC weiter schadlos. Das Halbfinale am Freitag gegen das italienische Team vom New Squash Club Catania endete vorzeitig mit einem 3:0 nach Dead-Rubber-Regel. Endspielgegner wird am heutigen Samstag um 13 Uhr der Mulhouse Squash Club sein.

Von Jörg Manthey