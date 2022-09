Tricity verteidigt Platz drei

Auch beim dritten Ligawettkampf in Versmold konnten sich die Athleten des heimischen Triathlonvereins Tricity 2001 im Vorderfeld der Verbandsliga platzieren und behaupten vor dem Saisonfinale weiterhin Tabellenplatz drei.

Triathlon: Verbandsliga-Wettkampf in Versmold

Garanten des Erfolges bei dem als Swim&Run ausgetragenen Wettkampf über 500 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen waren einmal mehr Florian Magiera und Ajosha Pilot: Sie mussten lediglich Bundesligastarter Heiko Lewanzik von Tri-Speed Marienfeld (26:21 Minuten) den Vortritt lassen und belegten die Plätze zwei und drei der Verbandsliga.

Magiera, der auch als Wettkampfschwimmer für die DLRG Bad Wünnenberg aktiv ist, kam in 7:42 Minuten nach 500 Metern Schwimmen in der Spitzengruppe aus dem Wasser und lief über fünf Kilometer in 18:44 Minuten auf Platz zwei (27:39 Minuten) vor. Damit hatte er im Ziel sieben Sekunden Vorsprung auf Vereinskollege Pilot, der mit 17:52 Minuten die Laufbestzeit aller Verbandsligastarter markierte und auf Rang drei (27:46 Minuten) einlief.

Die beiden Tricity-Routiniers Joachim Magiera auf Platz 41 (32:38 Minuten) und Wolfgang Freitag als 44. (32:45 Minuten) trennten im Ziel ebenfalls nur wenige Sekunden, so dass die Mannschaft mit Platzziffer 90 in der Tageswertung erneut Platz vier hinter dem Schwelmer SC (50), Tri-Speed Marienfeld (58) und ASV Duisburg (80) erreichte und Tabellenplatz drei in der Triathlon-Verbandsliga absichern konnte.

Die zweite Mannschaft des 1. Tri-Club Paderborn belegte mit Platzziffer 180 Platz 14 der 17 teilnehmenden Ligamannschaften.