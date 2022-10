Carina Delling punktet für Westfalen

Monatelange Vorbereitung, hartes Training mehrmals in der Woche, bestandene Qualifikation im Westfälischen Turnerbund, Nominierung als Mannschaftsmitglied für die Bundesebene – und dann war es endlich soweit: Der Start beim Bundespokal der Landesturnverbände für Turner ab 30 Jahren.

Für die Riege der Frauen 30+ konnte erstmals Carina Delling vom TSV Schloß Neuhaus mit an den Start gehen. Da in diesem Mannschaftswettkampf fünf Turnerinnen an den Start gehen konnten, aber nur vier an jedem Gerät starten dürfen und am Ende nur die drei Besten an jedem Gerät in die Wertung kommen sollten, konnte Delling es sich leisten, auf den Start am ungeliebten Balken zu verzichten und einer anderen Turnerin ihrer Mannschaft hier den Start zu ermöglichen.

Die Sportwissenschaftlerin konnte so ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem Dreikampf aus Sprung, Spannbarren und Boden widmen. Und das war eine gute Entscheidung, was ihre erturnten Ergebnisse zeigen. 12,9 Punkte erzielte sie am Sprung, ein fabelhaftes Ergebnis für ihren Handstützüberschlag mit je einer halben Schraube in der ersten und der zweiten Flugphase. Mit einer 14,55 am Boden erreichte sie sogar die Höchstwertung in ihrer Mannschaft.

Den größten Erfolg allerdings hatte sie am Spannbarren (13,25 Punkte), wo sie das beste Ergebnis der Teilnehmerinnen aller Altersklassen an diesem Gerät erzielte. Damit konnte sie maßgeblich zum goldenen Erfolg der westfälischen Turnerinnen ab 30 Jahren beitragen, die letztlich mit nur 0,4 Punkten Vorsprung und einer Gesamtwertung von 156,35 Punkten vor den Turnerinnen aus Sachsen und dem Rheinland auf dem Treppchen standen.

Bei den Männern ging Egbert Tacke (TV 1875 Paderborn) in der Altersklasse 60+ an den Start. Auch hier galt: Fünf Turner darf jeder Verband für die Mannschaft stellen, vier davon turnen an jedem Gerät, nur die drei besten Ergebnisse wandern in die Gesamtwertung. Bei den Männern dieser Altersklasse wird aus dem sonst üblichen Sechskampf der Start am Pauschenpferd und an den Ringen als zu verletzungsträchtig gestrichen. So bleiben bei den Senioren nur noch der Start an Boden, Reck, Parallelbarren und Sprung. Der Sprung allerdings ist bei den älteren Herren nicht wirklich beliebt. So hatte die westfälische Riege 60+ Probleme, überhaupt drei Starter für den Wettkampf zu finden.

Mit Egbert Tacke hatten die Verantwortlichen einen guten Griff für die Mannschaft getan. Mit seinen Ergebnissen, vor allem am Sprung, sammelte die Riege genug Punkte, um mit 130,65 Zählern und einem grandiosen Vorsprung von 4,55 Punkten vor dem Sächsischen und dem Märkischen Turnerbund auf dem Gold-Treppchen zu stehen.