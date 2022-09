Turner der SG Paderborn steigen mit besonderem Teamspirit in die Oberliga-Saison ein

1029 Tage ist es her, dass die Kunstturner der SG Paderborn ihren letzten Oberliga-Wettkampf bestritten haben. Eine lange Corona-bedingte Pause hat dem Turnsport in Westfalen einen herben Dämpfer verpasst. So wird die anstehende Saison erstmalig mit nur vier Oberliga,annschaften durchgeführt: Turnzentrum Bochum, TSV Kierspe, KTS Mettingen und SG Paderborn.

Der SuS Stadtlohn musste sein Team zurückziehen, die möglichen Aufsteiger aus der Verbandsliga verzichteten, und der TuS Leopoldshöhe wagte den Schritt von der Oberliga in die 3. Bundesliga. Trotz der kurzen Wettkampfsaison ist die Freude in Paderborn groß, endlich wieder in dem Ligabetrieb zurückzukehren. Da in diesem Jahr bloß drei weitere Mannschaften antreten, wird es lediglich einen Heimatwettkampf geben. Und zwar am Samstag, 17. September (12 Uhr, Sporthalle der Friedrich Spee Gesamtschule) gegen Bochum. Zudem muss die Truppe um Teamchef Felix Pott zweimal auswärts an die Geräte: in Mettingen (24. September) und in Kierspe (19. November. Dabei blickt der Teamchef optimistisch nach vorne.

Trotz der 1029 Tage Wettkampf-Abstinenz bliebt das Team stabil. Bis auf die Langzeitverletzten Marcel Jörgens (Sturz bei den Deutschen Senioren- Meisterschaften 2021) und Andreas Trykacz (Hand) sind alle Teammitglieder von 2019 wieder mit dabei. Mit Thore Pieper konnte der Kader sogar noch aufgewertet werden. Der wechselte vom TV Isselhorst an die Pader, da er beruflich und privat mittlerweile fest in Paderborn verankert ist und bereits seit 2019 mehrmals pro Woche mit der Mannschaft trainiert. Der 22-Jährige konnte in der 3. Bundesliga bereits 20 Scorepunkte sammeln und ist für das Team als Mehrkämpfer eine echte Verstärkung.

„Das ist schon ein ganz besonderer Teamspirit, den wir uns in den vergangenen 15 Jahren erarbeitet haben. Auch die Pandemie konnte den Zusammenhalt in der Mannschaft nicht auseinanderreißen. So nehmen einige Jungs mehrere hundert Kilometer Anreise auf sich, um für die Mannschaft an den Start zu gehen. Daran ändert auch der mittlerweile etwas höhere Altersdurchschnitt von 28 Jahren nichts“, stellt Moritz Brüggemann, der stellvertretende Teamchef, fest.

„Durch die lange Pause und neue Wertungsvorschriften kann die Leistungsfähigkeit der drei Gegner nur bedingt eingeschätzt werden. Leistung und Teams haben sich in drei Jahren stark verändert. Der TSV Kierspe wird sicher alles dafür tun, um seinen Meistertitel von 2019 zu verteidigen. Wir sind dankbar, dass wir wieder turnen dürfen und hoffen, dass alle Turner gesund durch die Wettkämpfe kommen. Zudem freuen wir uns auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen bei unserem Heimwettkampf“, sagt Teamchef Felix Pott.