TV 1875 Paderborn: Wolfgang Fingerhut wird zum Ehrenmitglied und zum Ehrenvizepräsidenten ernannt

Paderborn

Der TV 1875 Paderborn ist der älteste Sportverein der Stadt. In den langen Jahren seines Bestehens hat der Klub bereits manche schwere Zeit gemeistert. Beim Jahresempfang mit Sportlerehrung, den der TV am Sonntag in seinem Sport- und Begegnungszentrum am Goldgrund ausrichtete, wurde deutlich, dass auch die Pandemie dem Verein mit seinen 18 Abteilungen und mehr als 3.500 Sporttreibenden nichts anhaben konnte.

Von Jochem Schulze