Aggressiv und effizient

Die U19 gewann ihr Heimspiel gegen den Bonner SC deutlich mit 6:0 und kletterte mit nun 19 Punkten auf Rang sieben. Für die U17 ging der Plan „Siegen in Siegen“ mit dem 3:2 auf. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist auf drei Punkte angewachsen.

A-Junioren-Bundesliga

SC Paderborn 07 - Bonner SC 6:0 (2:0). Der zweite Heim-Dreier und höchste Saisonsieg kam goldrichtig. Dieses Resultat, gepaart mit dem 1:1 Preußen Münsters in Hilden und Verls 1:2-Heimpleite gegen Viktoria Köln, bescherte dem Gastgeber ein komfortables Fünf-Punkte-Polster auf Abstiegsplatz zwölf. Eine Vorentscheidung; es riecht nun deutlich nach Happy End.

Dabei war Trainer Dennis Schmitt mit der ersten Halbzeit nicht so zufrieden: „Da waren wir ein bisschen lethargisch.“ In der 27. Minute vereitelte Nico Willeke in einer Bonner Drangphase mit einer starken Parade den möglichen Rückstand. Die bestmögliche SCP-Reaktion: ein Doppelschlag von Georg Ermolaev (31.) und Joel Vega Zambrano (33.) zur 2:0-Führung. Überhaupt Vega Zambrano: Der Angreifer erwischte einen Sahnetag und traf insgesamt viermal. „Nach einer Hinrunde mit Licht und Schatten hat Joel gezeigt, welche Qualitäten er hat“, lobte Schmitt, der in der zweiten Hälfte ein „super aggressives“ Paderborner Team gegen einen fußballerisch guten Gegner sah. „Wir haben fast jede Torchance genutzt. Das war kein Sieg im Vorübergehen“, sagte der SCP-Coach, der einen außergewöhnlichen Fakt genüsslich festhielt: „Wir haben jetzt 31 Tore erzielt, die zweitbeste Offensivmannschaft der Liga. Wahnsinn.“ Sein Bonner Trainerkollege Marcel Ndjeng musste seine frühere Wirkungsstätte in dem Wissen verlassen, ein eminent wichtiges „Sechs-Punkte-Spiel“ verloren zu haben.

SCP U19: Willeke - Stamm, Krumme, Czapelka, Mrosek (84. Brinkjost), Pollio (69. Delli Liuni), Kaya (81. Koz), Kojic, Ermoalev (81. Kohlstädt), Plavcic (69. Schulz), Vega Zambrano

Tore: 1:0 Ermolaev (30.), 2:0 Vega Zambrano (32.), 3:0 Vega Zambrano (56.), 4:0 Vega Zambrano (65.), 5:0 Schulz (69.), 6:0 Vega Zambrano (81.)

B-Junioren-Bundesliga

SF Siegen - SC Paderborn 07 2:3 (1:2). „Weil wir keine überragende Stabilität hatten, haben wir Siegen zwischendurch immer wieder stark gemacht. Aber wir wollten den Sieg mehr und haben dafür auch mehr getan“, lobte Trainer Oliver Döking, der im Leimbachstadion die nötige Leidenschaft seiner Jungs sah. „Das zeichnet uns aus: Wir können immer wieder die passende Antwort geben.“

Für den Vorletzten Siegen ging es um alles. Paderborns frühe Führung durch Stürmer Monti Theiß (10.) schenkte keine Sicherheit; im Gegenteil. „Wir sind hier und da nervös geworden“, so Döking. Direkt nach dem Ausgleich (43.) stellte wiederum Theiß den alten Abstand wieder her. Dem neuerlichen Ausgleich folgte das dritte Stürmertor zum 3:2 durch Gianni-Alessandro Jacome-Fontana (75.). Nun wurde es bis in die dreiminütige Nachspielzeit hektisch. Ein Paderborner Abseitstor wurde nicht anerkannt. „Wir sind noch nicht gesichert“, mahnte Döking.

SCP U17: Pruhs - Tahiri (85. Peters), Garris, Cun, Zajaczek, Mohamad, Babak (46. Susuri), Spago (81. Kreier), Gündogdu, Theiß, Jacome-Fontana (89. Vega Zambrano)

Tore: 0:1 Theiß (10.), 1:1 Alkan (43.), 1:2 Theiß (44.), 2:2 Sekaki (56.), 2:3 Jacome-Fontana