Jens Balzukat nagelt seinen Kasten zu

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat den Rahmenterminkalender für die Nachwuchswettbewerbe der Saison 2023/24 verabschiedet. Die A-Junioren-Bundesliga startet demnach am 12./13. August in die neue Saison. Bereits am 5./6. August beginnt die B-Junioren-Bundesliga. Nach zwei Spielzeiten mit einfacher Runde wird, bestückt mit jeweils 14 Mannschaften, wieder zum Format mit Hin- und Rückrunde zurückgekehrt.

A-Junioren-Bundesliga

SC Paderborn 07 - Preußen Münster 5:1 (3:0). Das Duell einer der besten Offensivreihen im U19-Oberhaus gegen fehlende Durchschlagskraft im Angriff endete erwartungsgemäß, wobei SCP-Trainer Dennis Schmidt seinem Torhüter Jens Balzukat ein Sonderlob aussprach. „Eine überragende Leistung. Jens hat sensationell gehalten. Münster hätte drei, vier Tore machen können.“

Schmidt sprach von einem „wilden Spiel. Für Münster ging es um viel, und wir waren von der Struktur her etwas unsauber.“ Allerdings auch höchst effektiv im Abschluss: Zvonimir Plavcic mit seinen Saisontoren acht, neun und zehn, Giovanni Pollio und Marvin Schulz trafen für den Padernachwuchs, der am Mittwoch im Achtelfinale des Westfalenpokals beim Hombrucher SV antritt. Schmitt: „Wir haben uns einiges vorgenommen, schauen von Runde zu Runde und wollen keinen Spannungsabfall haben“.

SCP U19: Balzukat – Delli Liuni, Krumme, Czapelka, Marino (61. Kohlstädt), Ermolaev, Kaya, Pollio (79. Delifer), Schulz (79. Kerner), Plavcic, Vega Zambrano (61. Mrosek)

Tore: 1:0 Plavcic (4.), 2:0 Plavcic (25.), 3:0 Pollio (43.), 4:0 Schulz (68.), 5:0 Plavcic (76.), 5:1 Fallbrock (86.)

B-Junioren-Bundesliga

Fortuna Köln - SC Paderborn 07 0:3 (0:2). Bei dem „relativ reifen Auftritt“, so Trainer Oliver Döking, war den Gästen eine Portion Nervosität hier und da anzumerken. „Aber wir waren die bessere Mannschaft und überwiegend spielbestimmende Mannschaft und hätten noch drei, vier Dinger mehr machen können“, fand Döking.

Das gute Pressing wurde belohnt: Ein Doppelschlag von Emre Gündogdu (34., 35.), der es damit auf acht Saisontreffer bringt, sowie Monti Theiß besorgten die 3:0-Führung. Dass Keeper Florian Pruhs bei diesem Spielstand einen Elfmeter vereiteln konnte, war hilfreich. Denn auch Köln verbuchte zwischendurch mal Druckphasen.

Letztlich wurde das Klassenziel mit 19 Punkten und dem fünften Sieg souverän erreicht. „Es ist schon wahnwitzig, dass du dir als Neunter von 16 Mannschaften noch Gedanken über den Abstieg machen musst“, sagte Döking nach dem Happy End. „Am Ende sind wir bei uns geblieben und haben durchgezogen. Das zeichnet uns aus.“

Am Mittwoch steht das Achtelfinale im Westfalenpokal auf dem Programm. Die Reise führt zum TSC Eintracht Dortmund.

SCP U17: Pruhs (84. Kropp) – Tahiri (77. Peters), Garris, Cun, Zajaczek, Mohamad, Kreier (46. Engelns), Spago (77. Vega Zambrano), Theiß (84. Susuri), Gündogdu, Jacome-Fontana

Tore: 0:1 Gündogdu (34.), 0:2 Gündogdu (35.), 0:3 Theiß (49)