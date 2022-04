U21 des SC Paderborn 07 geht als Favorit in die Play-offs

Bald soll sie starten, die Aufstiegsrunde zur Regionalliga. Viel mehr weiß die U21 des SC Paderborn 07 aber noch nicht. Das sorgt nicht gerade für Begeisterung, jedoch auch nicht für Panik bei SCP-U21-Trainer Thomas Bertels. Die Profireserve geht als Spitzenreiter der Oberliga Westfalen und somit als Favorit in die Play-offs.

Die Aufstiegsrunde zur Regionalliga soll am Sonntag starten

Jubel bei der U21 des SC Paderborn 07: Sie geht als Favorit in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

„Natürlich würden wir gerne wissen, wann und gegen wen es weitergeht. Aber die Info haben wir halt noch nicht“, so Bertels. Der Verband hat die Vereine zwar darüber informiert, dass es am Sonntag, 10. April, losgehen soll mit der Auf- bzw. der Abstiegsrunde. Der Termin hängt aber noch von den Nachholspielen ab, die an diesem Donnerstag, 7. April, stattfinden.