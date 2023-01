Über dem Strich bleiben

Paderborn

Das erste Etappenziel ist erreicht. Sowohl die U19 als auch die U17 des SC Paderborn 07 gehen auf einem Nicht-Abstiegsplatz ins neue Bundesliga-Jahr. Ob das auch zum Saisonende am 11. März so sein wird, ist aufgrund des geringen Vorsprungs und bei fünf Absteigern aber längst nicht gesichert. Für Diskussionsstoff sorgt weiterhin der Modus, wie in der Vorsaison wird nur eine Normalrunde gespielt.