Der Plan: die Play-offs erreichen

Paderborn Baskets: U19 und U16 starten am Sonntag in die neue NBBL- und JBBL-Meisterschaft

Paderborn

An diesem Sonntag starten die U19 und die U16 der Uni Baskets Paderborn in die neue Saison. Beide Teams sind erneut in den höchsten deutschen Jugendspielklassen vertreten. In der Vorserie waren die Mannschaften bis in die Play-offs vorgedrungen. Dieses Ziel steht nun erneut im Fokus.

Von Jochem Schulze