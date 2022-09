Timo Saage strahlt nach Rekordergebnis

Timo Saage und Anna Wedegärtner sind die neuen Clubmeister des Universitäts-Golfclubs Paderborn (Uni-GC). Saage gewann mit einem neuen Rekordergebnis zum ersten Mal den Titel, Wedegärtner verteidigte ihn erfolgreich. Beide überzeugten am Finaltag mit einer Aufholjagd.

Denn Ralf Eckel hatte mit neuem Platzrekord von 60 Schlägen (elf unter Par) und Petra Brandt mit einer 75er Runde die Latte hoch gelegt, Saage (sieben Schläge) und Wedegärtner (drei) sahen sich zu Beginn mit einem Rückstand konfrontiert.

Eckels Vorsprung schmolz direkt mit dem ersten Loch der Finalrunde. Und während Saage zwischen zahlreichen Pars immer wieder Birdies einstreuen konnte, fand der Qualifikationsführende nicht zu seiner Form. Nach Bahn 10 waren beide Spieler schlaggleich. Und der 20-jährige Saage, der als erster Spieler aus der eigenen Jugend in der 19-jährigen Vereinsgeschichte nun den Titel errungen hat, entschied das Kopf-an-Kopf-Rennen für sich: Ein anspruchsvoller Pitch sowie ein gelochter Putt ließen den Birdie- und Clubmeisterjubel erklingen – sowohl bei Saage als auch bei den 300 Zuschauenden rund um das 18. Grün. Dabei stellte er mit 132 Gesamtschlägen einen neuen Clubmeisterschaftsrekord auf. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Ralf Eckel (134 Schläge) und Patrick Baumann (140). „Hier zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel“, erklärte der frischgebackene Clubmeister. „Nach Ralfs fantastischer Runde wusste ich, dass das irgendwie noch möglich sein wird, und ich habe immer daran geglaubt.“

In der Finalrunde konnte Petra Brandt ihren Vorsprung vor ihrer Mannschaftskollegin Anna Wedegärtner anfangs sogar auf sechs Schläge ausbauen. Eine längere Bogey-Phase von Brandt konterte Wedegärtner mit einem Birdie an Bahn 9. Die einmal erlangte Führung gab die amtierende Clubmeisterin nicht mehr aus der Hand. Mit einem Vorsprung von sechs Schlägen gelang ihr das Kunststück der Titelverteidigung mit insgesamt 156 Schlägen. Hinter der Zweitplatzierten Brandt (162) erreichte Rosi Günther (165) den dritten Podiumsplatz. „Ich bin sehr glücklich, das Turnier gewonnen zu haben. Es hat großen Spaß gemacht, mit Petra in einem spannenden Verlauf um den Titel zu spielen“, erzählte Wedegärtner.

Auch in der Wertungsklassen der Seniorinnen und Senioren wurden neue Bestmarken aufgestellt. Die 162 Schläge der Siegerin Petra Brandt blieben ebenso unerreicht wie die 148 Schläge des Siegers David Schulz. Sowohl Rosi Günther (165 Schläge) und Bärbel Müseler (172) als auch Thomas Berning (151) und Ralph Volbert (153) hatten das Nachsehen.

In der weiblichen Jugend ging der Titel an Ellen Schreiber (113) vor Frieda Auffenberg (127). Bei der männlichen Jugend war Luca Huppertz (90) vor Jonas Niemann (92) und Thorin Jantoß (93) erfolgreich. Insgesamt waren bei der größten Clubmeisterschaft Deutschlands 206 Teilnehmende mit von der Partie.