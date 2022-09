Paderborn

Geschichte wiederholt sich also doch nicht. Im Jahr 1999 hatten sich die Untouchables Paderborn und Bonn Capitals schon mal im DM-Finale duelliert, so weisen es die Baseball-Annalen aus. Damals hieß der 2:1-Sieger Paderborn, das war der erste von insgesamt sechs Meistertiteln in sieben Jahren.

Von Jörg Manthey