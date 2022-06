Untouchables Paderborn wollen als erstes Team in dieser Saison Bonn schlagen

Für die Gastgeber spricht, dass der Fokus der Bonner schon voll auf dem European Champions Cup liegt, der am 7. Juni in den Rheinauen beginnt. Fünf Spiele in fünf Tagen – da passt dem Vorjahreszweiten die Reise nach Paderborn so gar nicht in den Kram. Bonn hat bereits viele Wechsel angekündigt, damit die Arme nicht überlastet werden. U‘s-Headcoach Jendrick Speer kennt das Erfolgsrezept: „Die Pitches in die Zone werfen, wo wir sie hinhaben wollen, eine tadellose Defense und in den entscheidenden Situationen die Runs machen.“

