U‘s stehen im Halbfinale

Paderborn

Es ist geschafft. Baseball-Bundesligist Untouchables Paderborn hat die Viertelfinale-Serie gegen die Haar Disciples mit 3:2 gewonnen und steht im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Nach dem 0:11 im vierten Spiel siegten die U‘s in der finalen Partie am Sonntag mit 5:2 und treffen im Halbfinale, das am kommenden Wochenende beginnt, auf die Regensburg Legionäre.