Als Bjarne Reinhardt seine Baseball-Bundesligapremiere für die Untouchables Paderborn bestritt, war er gerade mal 16 Jahre alt. Seit Januar ist er volljährig – und auf höchstem Level in jeder Hinsicht gereift. Headcoach Jendrick Speer hält viel von dem Youngster, der auch Leistungsträger der deutschen U18-Nationalmannschaft ist. „Ein sehr angenehmer Junge, fleißig und wissbegierig. Bjarne ist in der Bundesliga angekommen. Er hat einen guten Arm und die richtige Einstellung. Bei ihm ist eine Routine drin, die andere noch nicht haben.“

Dass bei Familie Reinhardt Baseball die erste Geige spielt – bei Vater Holger, Mutter Nadine (Softball) oder seinen älteren Brüdern Torben und Magnus, die wie er auf dem Baseballplatz großgeworden sind – ist hilfreich. Die Wurzel der Leidenschaft lag auf der Nato Air Base in seiner Geburtsstadt Geilenkirchen und führte das aufstrebende Talent in die Niederlande, wo er bei den ARX Parkstad Lions in Limburg spielte. Über eine Sichtungsmaßnahme der Deutschen Baseball-Akademie, wo er den Scouts der U‘s auffiel, landete er 2019 in Paderborn. Ein Umfeld-Wechsel, den er nicht bereut hat.