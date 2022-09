Tietianiec ist der neue Coach

Die 1. Damenmannschaft des VoR Paderborn startet am Sonntag mit einem Heimspiel in die neue Volleyball-Regionalligasaison. Zu Gast ist ein etablierter Verein aus dem Westen: SV Werth/TuB Bocholt.

In der vergangenen Saison belegte das Team von Norbert Olbring in der Aufstiegsrunde den fünften Platz und spielte keine Rolle um die Meisterschaft. Allerdings gibt es einige erfahrene und starke Spielerinnen in den Reihen der Gäste, die über Jahre auf mindestens Regionalliganiveau bis zur 2. Liga West aufgelaufen sind.

Die Paderbornerinnen starten mit einem neuen Trainer in die Meisterschaft: Seit Dienstag ist Maciej Tietianiec Coach der 1. Damen und leitet nun das Training. Tietianiec übernimmt die Mannschaft von Susanna Turner, die für die lange Vorbereitung parallel bei den Damen 1 und 2 ausgeholfen, gefördert und gefordert hat. Zuletzt war der gebürtige Pole im Trainerstab verschiedener Nationalteams seines Heimatlandes aktiv.

Veränderungen gibt es auch im Kader der VoR-Damen. So schafften mit Charlotte Marks (Libera), Leonie Polnau (Mitte), Romy Jahnich (Zuspiel) und Julia Hauck (Diagonal) wieder vier Talente aus der eigenen zweiten Mannschaft den Sprung ins Regionalligateam. Alle vier konnten bereits zum Ende der Vorsaison Drittliga-Luft schnuppern und sich so für das Team empfehlen. Auf der Zuspielposition wird weiter Picabo Reinhold das Spiel lenken. Sie erhält Verstärkung von der Ex-Bielefelderin Anne Horstmann. Auch auf den anderen Positionen bleibt den VoR-Damen ein erfahrener Kern erhalten. Malin Griesel, Maja Pollkläsener und Kathi Schlichting rotieren auf der Außenposition. Cara Beine und Viktoria Mirvoda stellen den Mittelblock. Carina Jolmes will weiter auf der Diagonalposition angreifen und Libera Xenia Surkov organisiert die Annahme und Abwehr auf dem Feld.

Ziel der VoR-Damen ist es, „oben“ mitzuspielen. Dafür gilt es zunächst in der geteilten Vorrunde auf den Plätzen eins bis drei abzuschließen, bevor die Liga ab Januar in einer Auf- und Abstiegsrunde fortgeführt wird. Der erste Aufschlag zur neuen Saison erfolgt am Sonntag um 16 Uhr in der Sporthalle des Goerdeler-Gymnasiums. Der Eintritt ist frei!