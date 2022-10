Weltmeister Martin Borgmeier: „Ich komme mir vor wie im Film“

Paderborn

Auch mit einigen wenigen Tagen Abstand kann Martin Borgmeier noch immer nicht fassen, was er da am Sonntag in Mesquite im US-Bundesstaat Nevada perfekt gemacht hat. Dass der protzige Gürtel, den die Professional Long Drivers Association für den World Champion hat anfertigen lassen, nun in seinem Besitz ist? Einfach nicht zu glauben und doch nichts als die Wahrheit: Borgmeier ist der Weltmeister darin, einen Golfball weiter zu schlagen als jeder andere.

Von Elmar Neumann