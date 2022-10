Weltmeister! Paderborner Longdriver Martin Borgmeier am Ziel seiner Träume

Fünf Jahre nach seinen ersten Versuchen in dieser Sportart ist der Paderborner Martin Borgmeier der beste Longdriver der Welt. Im dramatischen Finale der World Long Drive Championships in Mesquite (Nevada) distanzierte er mit einem Schlag auf 426 Yards (390 Meter) seinen Kumpel, den US-Superstar Bryson DeChambeau.

Zum Lohn gab es für den neuen Champion neben dem WM-Gürtel ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar. Am Ziel seiner Träume angelangt, zeigte sich Borgmeier zunächst vom eigenen Erfolg überwältigt. Die Adressaten für das dickste Dankeschön waren aber sofort gefunden: „Wie meine Frau und mein Sohn mich in den letzten sechs Monaten unterstützt haben, ist einfach unglaublich. Und das, obwohl ich nur Golfbälle schlage. Wahnsinn. Vielen Dank auch an meine Familie zu Hause in Paderborn, auf deren Unterstützung ich mich ebenfalls immer verlassen konnte.“