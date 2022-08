Wettkampfpraxis fehlt

Paderborn

Luftgewehrschützin Lara Quickstern gehört dem Perspektivkader des Deutschen Schützen-Bundes an. Für den SSV St. Hubertus Elsen schießt die 22-Jährige in der Luftgewehr-Bundesliga. Nun steht mit den Deutschen Meisterschaften in München ein erster Saisonhöhepunkt an. Lara Quickstern hält den Ball flach.

Von Jörg Manthey