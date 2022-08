„Wie ein Märchen“

Diesen 26. Geburtstag wird Benjamin Thaqi lange im Herzen bewahren. Der Pitcher der Untouchables Paderborn führte sein Team am Sonntag in Regensburg mit einer famosen Leistung auf dem Wurfhügel ins Endspiel um die Deutsche Baseball-Meisterschaft. Thaqi glückte gegen die Legionäre beim Stand von 2:2 Spielen im „Finale“ ein Complete Game Shutout – 6:0.

Baseball: Untouchables-Pitcher Benjamin Thaqi bereitet sich an seinem 26. Geburtstag selbst das schönste Geschenk

Der begeisterte Pitching Coach Matt Kemp (rechts) sah in Regensburg lockere Untouchables, die mit Freude Baseball spielten und als Team begeisterten.

„Das war einfach nur ein Märchen“, strahlte Thaqi. In neun Innings erlaubte der gebürtige Ratinger dem Süd-Meister bloß drei Hits und zwei Base on Balls bei einem Strikeout. „Das war krass. Wir sind mit wenig Erwartungen hingefahren, da unsere Mannschaft ja nicht komplett war“, berichtete Thaqi. Zusätzlich zum fehlenden Stammpersonal waren Youngster wie Bjarne Reinhardt und Darrion Richards an die U18-Nationalmannschaft – EM-Teilnahme – abgegeben worden, ebenso Coach Oktavio Medino.