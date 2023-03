Rasenplatz-Trophy feiert Premiere

Im Rahmen der OWL-Challenge, die traditionell im September auf dem Paderborner Schützenplatz ausgetragen wird, ist die Sparkassen-Trophy als regionale Trophy für die Springreiter aus OWL ein fester Bestandteil. Um sich für das Finale auf dem Paderborner Schützenplatz zu qualifizieren, müssen die Reiter über den Sommer hinweg auf den Qualifikationsturnieren in den ausgeschriebenen Springprüfungen an den Start gehen, um Punkte zu sammeln.

Matthias Berenbrinker und Clint starten, wie hier beim RV Altenautal in Etteln, auch auf Rasen.

Die besten 40 Reiterinnen und Reiter sind dann im Rahmen der OWL-Challenge zum Trophy-Finale startberechtigt. Erstmalig wird es in diesem Jahr auch eine Rasenplatz-Trophy geben, die einen eigenen Sieger aus den drei Trophy-Qualifikationen, die auf Rasenplätzen ausgetragen werden, ermittelt und mit einem besonderen Geldpreis ausgezeichnet werden.

„Wir möchten mit dieser Trophy ganz besonders die Turnierveranstalter fördern, die ihre Springprüfungen auf einem Rasenplatz austragen,“ erklärt der Sponsor und Erfinder der Rasenplatz Trophy, Holger Biermann von HoBi Werkzeugbau, „für die Rasenplatz-Turniere ist es in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden, die Springreiter für das Turnier zu begeistern, obwohl die Plätze sehr gute Bedingungen für Reiter und Pferde bieten. Hier möchten wir einen Anreiz setzen, um auch weiterhin hochkarätigen Springsport auf Rasenplätzen zu zeigen, da nicht alle Vereine die finanziellen Mittel haben, um ihren Rasenplatz in einen Sandplatz umzubauen.“

Die drei Wertungsprüfungen zur Rasenplatz-Trophy werden in diesem Jahr beim Osterturnier in Bad Lippspringe, beim Senne RuFV, beim RV Altenautal vom 16. bis 18. Juni und bei RV Lopshorn Lage bei den Lage Classics vom 13. bis 16. Juli ausgetragen. Die Reiter sammeln bei allen drei Qualifikationen Punkte und die besten drei Reiter aus den drei Wertungsprüfungen werde mit Geldpreisen in der Höhe von 600 Euro, 400 Euro und 200 Euro ausgezeichnet.

So freut sich die Turniergemeinschaft Paderborn und Region auf spannende Qualifikationsturniere zur Sparkassen-Trophy 2023 und damit verbunden zu einem weiteren Highlight im Vorfeld der OWL-Challenge 2023 für die regionalen Reiter aus Ostwestfalen. Reiter der Leistungsklasse vier sind hier ebenfalls besonders Willkommen.