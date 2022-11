Rollen sind klar verteilt

Paderborn

In der Fußball-Bezirksliga ist der SuS Westenholz vor dem 13. Spieltag das Maß aller Dinge. Der Landesligaabsteiger stellt die beste Offensive und die beste Defensive der Liga und führt mit zwei Zählern Vorsprung vor dem Mitabsteiger Hövelhofer SV die Tabelle an. Den Platz an der Sonne will der SuS beim SV Brenken verteidigen.

Von Jochem Schulze