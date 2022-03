„In der Anfangsphase haben wir nicht wirklich ins Spiel gefunden und recht chaotisch auf dem Feld agiert“, meinte Stürmer Fritz Reschke. Dennoch legte Roman Kaljadt den ersten Versuch. Jedoch war die Defensive noch nicht ganz wach und verpasste mehrere Tackles, was in einem Versuch für Hürth endete. Ein zweiter Versuch der Paderborner gelang Cameron Scullard, bei dem er nur zwei Meter vor der Mallinie den Ball mit Tempo bekam und nicht mehr zu halten war. Danach fing sich die Mannschaft und spielte wieder strukturierter. Dies resultierte in zwei weitere Versuche durch Jordan Adams und Simon Chappell.

Der Start der zweiten Halbzeit verlief wieder etwas chaotisch, doch erneut legte Gunther Oertner den ersten Versuch für seine Farben. Hürth antwortete mit einen Versuch; da sah die Defensive der Platzherren nicht gut aus.

„Scheinbar brauchten wir den Weckruf, um wieder unser Spiel aufzuziehen“, schmunzelte Reschke. Die Einwechselspieler, insbesondere Uwe Pohlmann und Phil Dunn, brachten frischen Wind in die Angriffe. Zweiterer legte seinen ersten Versuch für den Verein. Hinzu kam ein weiteres Debüt durch Sachin Sudhakar, welches direkt mit einem Versuch gekrönt wurde. Den Schlusspunkt setzte Hürth/Solingen mit einem ansehnlichen Lauf aus der eigenen Hälfte. „Insgesamt war‘s ein ungefährdeter Sieg, der uns allerdings aufgezeigt hat, an welchen Dingen wir in den nächsten Tagen und Wochen intensiv arbeiten müssen“, so Reschke.

Am kommenden Samstag (15 Uhr) führt die Reise zum Tabellenletzten TuS Düsseldorf II.