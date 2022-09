Salzkotten hat höhere Ziele im Blick

Salzkotten/Paderborn

An diesem Wochenende steigen die Basketballer der Region in die neue Punktrunde ein. In der 2. Basketball-Regionalliga sind wie in manchen Serien zuvor mit den Accent Baskets Salzkotten und der Zweitvertretung der Paderborn Baskets zwei Teams aus dem Kreis Paderborn vertreten. Die Sälzer haben sich für die Spielzeit 2022/23 neue Ziele gesteckt.

Von Jochem Schulze