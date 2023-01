In den Ligen des Westdeutschen Basketball-Verbandes steht zum Beginn des neuen Jahres der letzte Hinrundenspieltag an. Zweitregionalligist Accent Baskets Salzkotten hat dabei am Samstag im Topspiel die BG Dorsten zu Gast. In der Partie des Tabellenzweiten gegen den Tabellenvierten feiern zwei US-Amerikaner ein unverhofftes Wiedersehen.

Denn Salzkottens Profi Keith Hayes, der im Städtchen Bryant im Bundesstaat Arkansas aufgewachsen ist, trifft auf einen ehemaligen „Nachbarn“. Dorstens Thomas Alexander stammt aus dem nur 20 Meilen von Bryant entfernten North Little Rock. Beide sind 27 Jahre alt und kennen sich gut.

„Das gibt dem Spiel nochmals eine besondere Brisanz“, sagt Martin Krüger. Salzkottens Trainer freut sich, dass sein Team über den Jahreswechsel und an den ersten Tagen des neuen Jahres gut trainiert habe. „Wir wollen gewinnen und dem Spitzenreiter SVD Dortmund auf den Fersen bleiben“, betont der Coach. Dorsten war als Titelfavorit in die Serie gestartet, schwächelte aber zwischenzeitlich und verlor in Dortmund (52:75), in Iserlohn (75:88) und in Werne (71:78) bereits drei Auswärtspartien.

In der Herren-Landesliga steigt ebenfalls ein Spitzenspiel. Der SC Borchen hat als Tabellenführer die drittplatzierten Baskets Bad Oeynhausen zu Gast. Die Kurstädter haben bislang lediglich zwei Partien verloren. „Das erste Spiel im neuen Jahr steht immer unter besonderen Voraussetzungen. Wir müssen konzentriert zu Werke gehen“, verlangt SCB-Coach Christoph Bartels.

Der SC GW Paderborn hat in einer vorgezogenen Begegnung den VfL Schlangen mit 89:57 geschlagen und so wohl bereits zum Ende der Halbserie den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. In der Vorsaison hatten die Grün-Weißen den Verbleib in der Landesliga erst im Nachrückverfahren gesichert und anschließend Besserung gelobt. Das Vorhaben ist gelungen.

Die Partien im Überblick:

2. Regionalliga Herren: Accent Baskets Salzkotten - BG Dorsten (Sa., 18.30 Uhr, Hederauenhalle), BC Soest - Paderborn Baskets II (Sa., 19 Uhr)

Oberliga Herren: TV Salzkotten II - SV Brackwede (So., 14 Uhr, Sporthalle Verne)

Landesliga Herren: TV Salzkotten III - Gütersloher TV (So., 12 Uhr, Sporthalle Verne), SC Borchen - Baskets Bad Oeynhausen (So., 14 Uhr, Sporthalle Gallihöhe), AFC Bulldogs - Paderborn Baskets III (So., 16 Uhr), BG DJK Delbrück/SuS Westenholz - TSVE Bielefeld II (So., 16 Uhr, Dreifachhalle Westenholz)

Landesliga Damen: SC GW Paderborn - TSVE Bielefeld II (Sonntag, 10 Uhr, Vereinssporthalle am Schützenplatz)

Bezirksliga Herren: Paderborn Baskets V - Sparta Baskets (Sonntag, 17 Uhr, Reismannhalle)

Bezirksliga Damen: FC RW Kirchlengern - SC GW Paderborn II (Sonntag, 10 Uhr), VfL Schlangen II - Gütersloher TV II (Sonntag, 16 Uhr, Schulturnhalle Rosenstraße)