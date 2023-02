Accent Baskets Salzkotten steuern nach 15 Spieltagen Meisterschaftskurs

Salzkotten

Der Plan ist aufgegangen. Im vergangenen Sommer hatten die Verantwortlichen des Basketball-Zweitregionalligisten Accent Baskets Salzkotten beschlossen, in der neuen Saison die Marschroute zu verändern. Nachdem die Hederstädter in den Vorserien doch stets bescheiden aufgetreten waren, wurden nun höhere Ziele abgesteckt. Gesagt, getan: Nach 15 Spieltagen führt das Team von Martin Krüger mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle an. Der Titel ist in greifbare Nähe gerückt.

Von Jochem Schulze