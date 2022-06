Ein Jahr lang und mehr als 39.300 Kilometer für den 13. Salzkotten-Marathon unterwegs

Salzkotten

Seit dem Salzkotten-Marathon am 7. Juni 2021 sind dessen Laufbotschafter fleißig unterwegs gewesen. Unverkennbar in den markanten gelb-schwarzen Laufshirts, hat die knapp 40-köpfige Gruppe in diesem einen Jahr mehr als 39.300 Laufkilometer im In- und Ausland zurückgelegt.