Schäfer war im Gründungsjahr 1992 2. Vorsitzender, bevor er 1995 den Posten des 1. Vorsitzenden übernahm. Er trug maßgeblich zur Entwicklung des Fahrsportvereins bei. Auch weiterhin steht er dem Fahrportverein mit Rat und Tat als Ehrenvorsitzender und Beiratsmitglied zur Seite und ist eine unerlässliche Stütze des Vereins.

Das Amt des 1. Vorsitzenden übernimmt Rüdiger Pickhard aus Bad Wünnenberg, der sich während seiner Laudatio bei Albert Schäfer für den unermüdlichen Einsatz, etwa bei den jährlichen Pfingstturnieren und den beiden ausgerichteten Westfälischen Meisterschaften anlässlich des 20- und 30-jährigen Vereinsjubiläums, bedankte. „Deinen besonderen Einsatz für die Aus- und Weiterbildung in unserem Verein werden wir in deinem Sinne fortführen.“ so Pickhard weiter.

Pickhard beerbt Schäfer

Im Namen des Pferdesportverbandes Westfalen wurde Schäfer die silberne Plakette für hervorragende Verdienste um den westfälischen Pferdesport durch den neuen 1. Vorsitzenden überreicht.

Auch das Amt des Kassierers stand zur Wahl. Hier stellte sich der langjährige Kassierer Markus Cink aus Schloß Neuhaus nicht mehr zur Wahl, für diese Amt konnte Elke Kühn aus Rietberg gewonnen werden. Als Schriftführerin wurde Julia Cink aus Schloß Neuhaus erneut im Amt bestätigt und als Kassenprüfer löst Udo Löhr aus Steinhausen Kerstin Beck aus Hövelhof ab.

Erfolgreiche Fahrer geehrt

Weiterhin wurden die erfolgreichen Fahrer der Turniersaison 2022 besonders geehrt. Hier konnten Franz Engelbrechter (SOW & Kreismeister Zweispänner Pferde 2022) und Elke Kühn (SOW & Kreismeisterin Zweispänner Ponys 2022) die größten regionalen Erfolge für sich verbuchen. Stolz ist der Verein auch auf sein prominentestes Mitglied Dirk Gerkens aus Paderborn der erfolgreich an der Vierspänner-Weltmeisterschaft in Italien teilnahm. Eine Vereins-Abordnung hat ihn dort tatkräftig unterstützt.

Der neue Vorsitzende freut sich gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern auf ein aufregendes Jahr 2023. Das Pfingstturnier am 27. und 28. Mai wird wieder ein besonderes Highlight werden. Es werden die Kreismeisterschaften Paderborn und die Süd-Ost-Westfalenmeisterschaften ausgerichtet. Angeboten werden Prüfungen der Kl. A & M für Ein- & Zweispänner.