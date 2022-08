Golf Club Paderborner Land: Damen feiern den Aufstieg

Die Damenmannschaft des Golf Clubs Paderborner Land (GC PBL) hat am fünften und letzten Spieltag der Deutschen Golf Liga (DGL) endgültig ihr großes Ziel erreicht: den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Im Golfclub am Meer in Bad Zwischenahn belegte das Team den dritten Platz und machte souverän – mit deutlichem Punktevorsprung – den Aufstieg perfekt

Ein Team zurück in der 2. Bundesliga – Herren steigen in die Oberliga ab

Der Vorsprung war so groß, dass sogar ein letzter Platz gereicht hätte. Die besten Runden an diesem Tag präsentierten Ann-Christin Herrmann mit 74 Schlägen (+2) und Lilly Speer mit 75 Schlägen (+3). Die weiteren Ergebnisse: Theresa Fecke 81, Meike Köhler 84, Lisa Wittmann 89, Juliane Scheele 91.

„Auch wenn es mit dem vierten Tagessieg in Folge nichts geworden ist, haben wir eine fantastische Saison gespielt. Voller Vorfreude schauen wir auf das kommende Jahr“, so Trainer Felix Matz, der hervorhebt, dass das Team „immer mit vollem Einsatz, Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft und guter Stimmung“ an den Start gegangen sei und sich mit dem Aufstieg am Ende der Saison nun selbst belohnt habe. Hubertus Willeke, Vorstand Sport des Golf Clubs Paderborner Land, gratuliert zu der „hervorragenden Leistung über das ganze Jahr“ und lobt „den Zusammenhalt und Team-Spirit der Damenmannschaft mit vielen jungen Nachwuchsspielerinnen aus der eigenen Jugend, die bereits auf einem sehr hohen Level gespielt haben – und das über die ganze Saison hinweg“.

Die Herrenmannschaft aus Thüle blickt ebenfalls auf den fünften und letzten Spieltag zurück. Im Westfälischen Golf-Club Gütersloh wollte sich das Team angemessen aus der Liga verabschieden. Der Abstieg war nicht mehr zu verhindern, das Team geht im nächsten Jahr wieder in der Oberliga an den Start. Die besten Runden in Gütersloh spielten Matthias Bronnenberg und Max Pieper mit je 78 Schlägen (+6). Hubertus Willeke: „Neben der Tatsache, dass das Niveau in dieser Liga enorm hoch ist, kam erschwerend hinzu, dass die Herrenmannschaft ihr Potenzial auch aufgrund vieler Verletzungen und Ausfälle an keinem Spieltag richtig ausschöpfen konnte. Es gilt jetzt, sich neu zu sortieren und im nächsten Jahr bestenfalls um den Aufstieg mitzuspielen.“