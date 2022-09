Gurkenwasser wirkt Wunder

Triathlet Elmar Sprink aus Salzkotten hat beim Ironman Canada im beschaulichen Penticton in 11:15,02 Stunden den 123. Platz im Gesamtklassement und Rang 14 seiner Altersklasse M50-54 belegt.

„Die Strecke war hart, alleine auf der Radpiste 2000 Höhenmeter“, sagte er nach seinem zweiten Start in Pentincton nach 2007. „Dass ich früh genug angereist bin und so vor Ort trainieren konnte, hat sich ausgezahlt. Ich bin super happy. Top Ergebnis, mit eines meiner besten, was die Platzierung betrifft.“