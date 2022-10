Laura Rochell zeigt gegen starke Konkurrenz ihre Klasse 

Einen besonderen Coup landete sie am Samstag, als die in der Punktespringprüfung der Klasse S* die gesamte nationale und internationale Konkurrenz stehen ließ und sich den Sieg in der Prüfung mit Lucilla sicherte. Dieser Sieg in der schweren Klasse wird auch ein ganz besonderer Sieg bleiben, da es der zehnte S-Sieg für die Amazone war. Für das goldene Reitabzeichen, welches auf Grund von zehn S-Siegen verliehen wird, reichte es dennoch nicht ganz, denn ein S**-Sieg fehlte der talentierten Reiterin noch für den vollen Erfolg.

