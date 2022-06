Salzkotten-Marathon: Die Rekordjagd kann beginnen

Rückblick: So sah es beim Start zum Marathon in Salzkotten im Jahr 2019 aus.

Um 8.30 Uhr ertönt der erste Startschuss, aktuell liegen mehr als 1500 Anmeldungen vor. In die Reihe der Athletinnen und Athleten haben sich wieder einige Topläuferinnen und -läufer eingereiht. Nach 2018 ist in diesem Jahr Laura Hottenrott (PSV Grün-Weiß Kassel) erneut am Start. Die 30 jährige ist Streckenrekordhalterin im Halbmarathon aus 2018 mit 1:20,07 Stunden. „Diese Zeit möchte sie natürlich unterbieten“, erklärt Orga-Chef Sascha Wiczynski. Außerdem ist Hottenrott nominiert für die Leichtathletikweltmeisterschaft im Marathon in Eugene (Oregon) am 18. Juli. Darüber hinaus startet Hermannslauf-Seriensieger Elias Sansar über die 10 Kilometer-Distanz. Er hält den letzten Rekord aus 2019 über 32:48 Minuten und startet für die LG Lage-Detmold.

Deutschlands schnellster Koch, Jan Kaschura, startet über die Marathon-Distanz mit persönlicher Bestzeit 2:28:34 Stunden. Er beabsichtigt, den Streckenrekord von Mathias Nahen aus dem Jahr 2015 von 2:38,20 Stunden zu unterbieten.

Somit sind spannende Rennen vorprogrammiert. Dazu kommen weitere Local heroes. Einer von ihnen ist ohne Zweifel Luca Davidhaimann, der Special Olympics-Starter aus Boke war unlängst im TV-Film „Weil wir Champions sind“ mit Wotan Wilke Möhring zu sehen. Auch Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger ist am Start.

Doch nicht nur auf der Strecke wird es spektakulär. Die Organisatoren rund um Sascha Wiczynski haben vor und während des Events einiges auf die Beine gestellt. Neben der beliebten Pasta Party und dem Vortrag „Shake out Run“ am Vortag des Marathons bietet der Marathonsonntag zahlreiche Programmpunkte: Die Cheerleader des TSV Tudorf und der Paderborner Hornets heizen an wechselnden Plätzen ein. Die Tanzgruppen der Kolpingfamilie Salzkotten und die Jazz-Tanzgruppe „Diamonds“ aus Verne präsentieren sich an der Sälzerhalle, am Gradierwerk und am Rathaus. Das Kinder-Aufwärmprogramm mit dem „Zappeltier“ findet, ab 10:15 Uhr auf der Aktiv-Bühne im Außenbereich der Sälzerhalle statt. Auch die „Bummelfee“ – das Maskottchen der AG Radfahrsicherheit – ist mit dabei. Ruhe und Entspannung bietet die Oase am Gradierwerk.

Die Siegerehrungen auf der Bühne am Rathaus runden den 13. Klingenthal Salzkotten-Marathon für alle Besucherinnen und Besucher ab. Start und Ziel aller Disziplinen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Rathauses sowie auf der B1. Zielschluss für alle Wettbewerbe ist 14.30 Uhr. Nachmeldungen sind nur online noch bis zum heutigen Samstag, 11., Juni, 18 Uhr, möglich. Nach- und Ummeldung vor Ort am Sonntag wird es nicht geben.

Weitere Informationen gibt es unter www.salzkotten-marathon.de.