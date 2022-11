Sprink trifft den ersten Eisenmann

Einen Eishockey-Superstar zum Anfassen erlebt man auch nicht alle Tage. Nach seiner Teilnahme an der 70.3-Weltmeisterschaft in Utah hat Elmar Sprink seinen Aufenthalt in Edmonton – in Kanada hielt der herztransplantierte Salzkottener Triathlet auf Einladung der University of Alberta einen Vortrag – auch dazu genutzt, sich ein Eishockeyspiel der Edmonton Oilers anzuschauen.

„Wenn ich in den USA bin, versuche ich immer auch Sport zu gucken“, erzählt der 50-Jährige. So konnte er vorab beim Training den Kölner Leon Draisaitl treffen. Der Nationalspieler spielt seit 2014 als „German Gretzky“ in der US-Profiliga NHL. In der Saison 2020/21 wurde der 27-Jährige gleich doppelt mit dem Gütesiegel „wertvollster Spieler der NHL“ ausgezeichnet, räumte Hart Trophy und den Ted Lindsay Award ab. 2020 war Draisaitl der erste Eishockeyspieler, der in Deutschland die Wahl zum Sportler des Jahres gewann.

Dieser Draisaitl führte Elmar Sprink, der selbst 20 Jahre in Köln gewohnt hat und auch Mitglied beim ASV Köln ist, 20 Minuten durch die Katakomben des Stadions. „Er hat mir alles gezeigt, Kabinen und so. Während seine Truppe sich umgezogen hat. Richtig cool“, schwärmte Sprink. „Cardio-Bereich, Fitness, die haben einen eigenen Koch, ein Laufband im Wasser für Verletzte, Sauna – der Wahnsinn. Coole Anlage.“

Glücksbringer war Sprink nicht. Die Oilers verloren ihr Heimspiel gegen die New Jersey Devils knapp mit 3:4, Mittelstürmer Draisaitl erzielte ein Tor. „Ein Topspiel, hat richtig Spaß gemacht.“

Elmar Sprink ist Proband der University of Alberta, einer führenden Forschungsstätte für Menschen mit transplantiertem Herzen. In Edmonton traf er gleich zweimal Dwight Kroening, der dort lebt. „Den hatte ich einst noch aus dem Krankenhausbett in Bad Oeynhausen gegoogelt. Er hat seit 1986, seit 36 Jahren ein neues Herz. Dwight ist der erste Mensch, der 2008 als erster Herztransplantierter einen Ironman beendet hat, 22 Jahre nach seiner Operation. Damals hat er 15:22 Stunden gebraucht. Durch ihn fing bei mir eigentlich alles an. Der Mann wird 63.“

Beide kamen zudem mit ihrem gemeinsamen Professor Mark Haykowsky (Universität of Alberta) zusammen. Sprink: „Der hat mir mit seiner Forschung sehr geholfen, nach meiner Transplantation wieder fit zu werden.“ Inzwischen ist Sprink nach spannenden Tagen wieder zu Hause. „Ich werde einiges vermissen – nur das Wetter nicht.“