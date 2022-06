Triathlet Elmar Sprink aus Salzkotten heute Abend zu Gast bei Stern TV

Es gehört zum Konzept des RTL-Klassikers Stern TV, bewegende menschliche Schicksale in den Mittelpunkt der Show zu stellen. 2014 war der herztransplantierte Triathlet Elmar Sprink aus Salzkotten dort schon mal live im Studio, um in Folge 1115 seine Geschichte zu erzählen. Als der 50-jährige Dreikämpfer am Sonntag beim Ironman Westfriesland 70.3 im niederländischen Hoorn mitkämpfte, begleitete ihn erneut ein Stern TV-Team hautnah.

Der Mann mit dem Spenderherzen, der erst kürzlich seinen „zehnten“ Geburtstag gefeiert hat, lieferte über die Mitteldistanz erneut eine tadellose Leistung ab. So kann der Sender heute Abend (22.35 Uhr, RTL) erneut Außerordentliches über ihn berichten, wenn der Sportler zu Gast in den EMG Studios in Hürth ist. In 5:03,32 Stunden wurde Elmar Sprink in Hoorn 25. seiner Altersklasse M50-54. Honoriert wurde diese Platzierung zu seiner eigenen Überraschung mit einer Offerte für die Ironman 70.3-WM in Utah (28./29. Oktober). „Ich habe angenommen. Der nächste Versuch“, so Sprink, nachdem er ja Anfang Mai seinen geplanten WM-Start im Sand Hollow Reservoir in St. George wegen akuten Fiebers hatte sausen lassen müssen.