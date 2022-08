Paderborn/Delbrück

Am Sonntag soll das Thermometer deutlich über die 30 Grad-Marke klettern. Dabei hätte Petrus die Temperaturen gar nicht noch weiter nach oben drehen müssen, denn der Delbrücker SC und die U21 des SC Paderborn 07 sind auch so schon heiß genug auf den Start in die Oberligasaison 2022/23.

Von Mark Heinemann