SV Brenken feiert Aufstieg in letzter Sekunde

Trotz 1:4 bei Kastrioti Stukenbrock nach 23 Jahren zurück in der Bezirksliga

Stukenbrock

Was für ein Drama. Trotz einer 1:4 (0:2)-Niederlage im zweiten Relegationsspiel bei Kastrioti Stukenbrock hat sich der SV BW Brenken den Aufstieg in die Bezirksliga und die Kreismeisterschaft gesichert. Da die Auswärtstorregel gilt (die Auswärtstreffer zählen doppelt), reichte das 3:0 aus dem Hinspiel. Nach 23-jähriger Abstinenz kehrt der Verein in die Bezirksliga zurück.

Von Rainer Humpert