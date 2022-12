SV Heide dreht das Spiel

Die DJK Mastbruch verliert eine Woche nach dem fulminanten 6:1-Sieg zuhause gegen den TuS Lohe an selber Stelle das Derby gegen den SV Heide Paderborn mit 1:2 (1:0). Für Heide war es im neunten Auswärtsspiel der Landesliga- Saison der erste Sieg.

Landesliga: Derby in Mastbruch geht mit 2:1 an die Gäste

Julius Brinkmann überwindet Heides Torwart Simon Tepper, aber kurz darauf wird sein Schuss aufs leere Tor in letzter Sekunde von Basel Kawakbi abgewehrt.

Es war in der ersten Halbzeit über weite Strecken eine Partie ohne viele Torraumszenen. Nach 17 Minuten gab es die erste richtige Chance und zwar für die Gastgeber, als Topscorer Julius Brinkmann durch war und den Ball aus kurzer Distanz mit langgestrecktem Bein zur vermeintlichen Führung in Richtung leeres Tor bugsierte. Doch Basel Kawakbi klärte in letzter Sekunde.