 Melinda Maiwald verpasst Hattrick bei Bezirksmeisterschaften

Paderborn/Warburg

Letztmalig in dieser Form sind am Wochenende in Elsen (Nachwuchs) und in Warburg (Senioren und Altersklassen) die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften ausgetragen worden. Vom kommenden Spieljahr an greift die Strukturreform des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes. Dann verschmelzen die Kreise Paderborn, Lippe und Höxter/Warburg zum Bezirk Ostwestfalen-Lippe-Süd und tragen ihre eigenen Bezirksmeisterschaften aus. Vorgeschaltete Kreismeisterschaften gibt es dann auch nicht mehr.

Von Christian Kroker