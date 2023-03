Steege führt Elsen zum Sieg

Mit dem 9:3-Sieg beim SV Menne springt der Kreisprimus TuRa Elsen in der NRW-Liga in der Tabelle auf Platz fünf und damit auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz. Damit hat die TuRa nun einen Vorsprung von zwei Zählern auf den Relegationsplatz, hat allerdings auch schon zwei Spiele mehr absolviert.

„Dieser Sieg war nicht nur verdient, sondern auch wichtig, aber wir haben dadurch noch nichts erreicht“, berichtete Spitzenspieler Benedikt Lüke. Wieder einmal war es eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung, die die TuRa auf die Siegerstraße brachte. Lediglich Mennes Spitzenspieler Marco Hilgenberg sorgte für die drei Gegenpunkte. Somit war jeder Elsener Spieler an diesem Auswärtssieg mit mindestens einem Zähler beteiligt. Zweifach punkten konnte Christian Steege. Dazu kamen am Anfang noch die Doppelsiege von B. Lüke/Struck und Steege/Ahlemeyer.

TuRa II siegt kampflos

In der Herren-Landesliga kam die TuRa-Reserve zu einem kampflosen 9:0-Erfolg, da der Gegner TTC Mennighüffen II nicht angetreten ist. Eine Liga tiefer in der Bezirksliga bleibt der Kampf um Platz zwei weiterhin richtig spannend. Alle drei Kontrahenten mussten an diesem Spieltag allerdings in Niederlagen einwilligen. So verlor auch die TuS Bad Wünnenberg wie im Hinspiel beim SV Spexard II mit 9:6.

Dabei erwischten die Badestädter, die erneut auf ihren Spitzenspieler Markus Schöling verzichten mussten, einen blenden Start und gewannen alle drei Doppel. Doch dieser Vorsprung sorgte nicht für die nötige Sicherheit, ganz im Gegenteil, denn schon nach der ersten Einzelrunde lagen die Gäste dann mit 3:6 im Rückstand. In der Folge reichte es dann aber nur noch zu Einzelpunkten von Dirk Gerlach, Carlos Lesen und Luca Loer.

Schützenhilfe im Kampf um Platz zwei erhielt Bad Wünnenberg aber vom TTC Paderborn, der die DJK Adler Brakel klar mit 9:1 besiegen konnte. Die Gäste reisten dabei ohne drei Stammspieler nach Paderborn und waren somit von Beginn an chancenlos. Insgesamt konnten sie nur sieben Sätze gewinnen. Lediglich das Doppel Berger/Ewers konnte auf Paderborner Seite nicht ihr Spiel gewinnen. Im dritten Spiel mit Kreisbeteiligung trennten sich TuRa Elsen III und der TVE Langenberg mit einem leistungsgerechten 8:8-Unentschieden. Bei der TuRa konnte jeder Spieler mindestens ein Einzel gewinnen, Christopher Günther konnte gar seine beiden Einzel gewinnen und war auch in seinem Doppel an der Seite von Norbert Meyer erfolgreich und war somit der Garant des Punktgewinns für Elsen.

In der NRW-Liga der Jungen setzte sich der TV Büren mit 6:4 beim TuS Hiltrup durch. Den Grundstein zum insgesamt verdienten Sieg bildeten die beiden gewonnen Doppel durch Kevin Evert/Kappmeier und Loer/Denis Evert. Diesen Vorsprung transportierte Büren über den gesamten Spielverlauf bis hin zum Sieg. Die Einzelpunkte erspielten dabei Kevin Evert (2), sein Bruder Denis und Jannik Kappmeier.