TTV-Damen möchten ein Polster

Die Sennedamen gastieren am Samstag ab 18.30 Uhr bei der SV DJK Holzbüttgen II. Normalerweise wäre der Papierform nach eine offene Partie zu erwarten, doch nach dem bisherigen Auftreten der Mannschaft aus der Nähe von Neuss deuten die Vorzeichen auf Auswärtssieg. Holzbüttgen stand bisher erst ein Mal an der Platte und unterlag in Kleve mit 2:8. Hövelhof gewann am 1. Spieltag in Kleve mit 7:3. Soweit die Fakten.

