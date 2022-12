Uni Baskets Paderborn bringen Gießen die erste Heimniederlage bei

Klar, dass Headcoach Steven Esterkamp nach den verdienten Bonuspunkten gegen den Favoriten unglaublich stolz auf den Favoritenschreck war. „Buzz war super am Ende. Ich bin happy und sehr froh, wie die Offense sich gezeigt hat. Das war heute ein Team. Wir haben einen großen Schritt gemacht in die richtige Richtung gemacht gegen einen Gegner mit hoher Qualität.“ Das Duell der Point Guards zwischen dem Ex-Paderborner Jordan Barnes, just zum Spieler des Monats in der ProA gekürt, und Buzz Anthony ging an seinen Nachfolger. Der Baskets-Spielmacher war mit 28 Punkten und acht Assists effektivster Paderborner. Anthony behielt von der Freiwurflinie die Nerven, alle zehn saßen!

